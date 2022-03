Joe __, ristoratore e personaggio della televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Joe __, ristoratore e personaggio della televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BASTIANICH

Significato/Curiosita : Joe __, ristoratore e personaggio della televisione

Basso profilo e celandosi dietro alla copertura di ristoratore e gestore di club: è stato tuttavia arrestato più volte tra gli anni '70 e '80. in quello...

Joseph bastianich, detto joe (new york, 17 settembre 1968), è un imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense di origine italiana, attivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con ristoratore; personaggio; della; televisione; Sonno ristoratore ; Joe ristoratore e star della tivù; La piccola porzione che il ristoratore offre al suo cliente; Noto imprenditore, macellaio e ristoratore turco; Il personaggio disneyano che conduce una fattoria; La Alena ex modella e personaggio del jet set; La Lescaut personaggio di un opera di Puccini; Il Bul ba personaggio dell epopea cosacca di Gogol; Bella e grande città nel centro della Spagna; L albero che dà il tronchetto della felicità; I nativi della Val d Adige; Uno studioso della conformazione terrestre; La Bignardi della televisione ; Alessandro __: fra gli chef in televisione ; televisione in breve; Una Ventura della televisione ; Cerca nelle Definizioni