Invase l Italia nel 452 - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ATTILA

Significato/Curiosita : Invase l italia nel 452

italia. compiuto dagli unni di attila nel 452, ebbe come conseguenza la vittoria dei barbari e la distruzione di milano. attila invase l'italia nel 452...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi attila (disambigua). attila (in ungherese attila; in turco atilla; in tedesco etzel; caucaso, 395 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

