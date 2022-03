Indicare il giorno dell inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicare il giorno dell inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATARE

Significato/Curiosita : Indicare il giorno dell inizio

Vedi d-day (disambigua). il termine d-day viene usato genericamente dai militari anglosassoni per indicare semplicemente il giorno in cui si deve iniziare...

La dataria apostolica (originariamente denominata "dataria de' brevi", e successivamente "dataria de' brevi e de' lotti") era un importante ufficio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

