Incalzante azione di attacco nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incalzante azione di attacco nel calcio.

Soluzione 8 lettere : PRESSING

Significato/Curiosita : Incalzante azione di attacco nel calcio

Simpatizzante della destra: « [...] io non potrei mai schierarmi con la squadra di calcio che ha nome destra». nelle pagine dello stesso libro dedicate a silvio...

Cercando il programma televisivo con lo stesso nome, vedi pressing (programma televisivo). il pressing è una tattica propria degli sport di squadra, nel cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Ritmo rapido e incalzante del canottaggio; Non rinviabile, oppure incalzante ; Sensazione olfattiva; La sua dilatazione è detta varice; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di partenza; L incidente per l assicurazione ; Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco ; L Harbor dell attacco aereo nipponico del 1941; Unità d attacco della Marina Militare; Lanciare un attacco ; Un difensore del calcio ; I gruppi delle squadre di calcio ; Una League del calcio ; Antonio, popolare allenatore di calcio ;