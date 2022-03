Un impianto metallurgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impianto metallurgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALTOFORNO

Significato/Curiosita : Un impianto metallurgico

Percentuale di ferro tra il 55 e il 60%). ospita il più grande impianto metallurgico russo per la produzione e lavorazione dell'acciaio, costruito a...

Riducente. la produzione di un moderno altoforno può essere compresa tra le 2.000 e le 8.000 tonnellate al giorno. l'altoforno deve il suo nome alle dimensioni;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

