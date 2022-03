Hanno simpatia per l UK - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno simpatia per l UK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANGLOFILI

Significato/Curiosita : Hanno simpatia per l uk

Race uk. le concorrenti che hanno preso parte alla competizione sono state: baga chipz, blu hydrangea e cheryl hole per il regno unito, janey jacké per i...

Può essere legato ad una nostalgia per l'antico impero britannico. gli anglofili apprezzano talvolta attori, film, show tv, show radio, commedie, musicisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

