Un gruppo d agenti di protezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo d agenti di protezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORTA

Significato/Curiosita : Un gruppo d agenti di protezione

Base di indicazioni già contenute in un d.m. del 1994, è nato il gruppo operativo mobile meglio conosciuto come gom, ossia un gruppo scelto di appartenenti...

scorta – unità o mezzi da combattimento assegnati alla protezione di altre forze, e anche tale attività di protezione scorta – sinonimo di guardia del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con gruppo; agenti; protezione; Van der _ Generatori storico gruppo rock inglese; Il gruppo inglese dei Gallagher; Definito gruppo umano; Il gruppo di Noi non ci saremo; Utilizzano agenti speciali; agenti infettivi; Codici per agenti segreti; Mutamento di un prodotto dovuto ad agenti esterni; Un prodotto per la protezione delle piante; Una protezione in caso di cadute; Bisognoso di protezione ; protezione contro attacchi informatici; Cerca nelle Definizioni