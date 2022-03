Grossi e alti alberi da viali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi e alti alberi da viali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLATANI

Significato/Curiosita : Grossi e alti alberi da viali

1961 agli alberi più annosi dell'orto botanico fondato nel 1729, adiacente alle mura del castello del valentino. torino ospita anche alberi esotici secolari...

Il platani o platani alikòs, anticamente chiamato alico (halykòs - salato in greco - platàni - platano -, a pat), è uno dei più importanti corsi...

