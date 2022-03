Gonfiore sieroso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonfiore sieroso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

O idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo del liquido sieroso in una cavità del corpo, solitamente quella peritoneale. l'edema può interessare...

Angioedema o edema angioneurotico edema cerebrale edema corneale edema congiuntivale edema delle corde vocali edema della glottide edema non infiammatorio...