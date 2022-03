Gli omini blu dei fumetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli omini blu dei fumetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PUFFI

Il film il flauto a sei puffi. da allora i due umani aiutano i piccoli omini blu, che a loro volta forniscono loro volentieri le proprie conoscenze. john...

I puffi (in francese les schtroumpfs) sono dei personaggi immaginari dei fumetti ideati nel 1958 dal belga peyo ed esorditi come personaggi secondari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con omini; fumetti; È centralizzata in molti condomini ; Domini o di despota; Una sigla che significa Anno Domini ; Possono far tramutare uomini ... in donne; Sequenza di fumetti ; Il compianto Lee dei fumetti ; Li l dei fumetti ; Jean, il fumetti sta più noto come Moebius; Cerca nelle Definizioni