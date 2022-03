Vi giurarono gli aderenti alla Lega Lombarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi giurarono gli aderenti alla Lega Lombarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PONTIDA

Significato/Curiosita : Vi giurarono gli aderenti alla lega lombarda

Primi contatti tra la città e la lega lombarda. il giuramento contro federico barbarossa innanzi alle altre città lombarde si effettuerà attorno al 1170...

Mercantile, vedi pontida (nave mercantile). disambiguazione – se stai cercando il ritrovo politico della lega nord, vedi raduno di pontida. pontida [pon'tida]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con giurarono; aderenti; alla; lega; lombarda; Vi giurarono i Lombardi; Vi giurarono i capi della Lega Lombarda;