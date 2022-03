Garanzia presa sugli immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Garanzia presa sugli immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IPOTECA

Significato/Curiosita : Garanzia presa sugli immobili

(art. 2810 c.c.), che può essere costituito da: beni immobili, diritti reali minori sugli immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli...

Terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca. il contratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

