Un fungo biancastro - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : VESCIA

Significato/Curiosita : Un fungo biancastro

Pleurotus eryngii (dc.) quél., 1872, comunemente noto come cardoncello, è un fungo basidiomicete della famiglia delle pleurotaceae commestibile molto ricercato...

vescia era una città dell'antico popolo degli aurunci vescia è una frazione del comune di foligno vescia è il nome comune dei funghi appartenenti ai generi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Un fungo rosso velenoso; fungo dannoso per la vite; __ muscaria: fungo velenoso; Sculture femminili che fungo no da colonne; Il liquido biancastro contenuto in alcune piante; Un fungo biancastro parassita della vite; Un fungo biancastro commestibile; Alte piante dal tronco biancastro e sottile;