Un frutto per marmellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto per marmellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIRTILLO

Significato/Curiosita : Un frutto per marmellate

Le marmellate e la crema di marroni". ^ giacomo devoto, avviamento all'etimologia italiana, milano, mondadori, 1979, isbn 88-04-26789-5. marmellata, in...

Bosco. il più diffuso in europa è il mirtillo nero, ottenuto dalla specie vaccinium myrtillus. in inglese il mirtillo è chiamato bilberry e non va confuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con frutto; marmellate; frutto che si mangia con la panna; Un frutto consigliato contro il... medico; frutto dolce degli agrumi; frutto estivo dalla forma molto appiattita; Un vasetto per marmellate ; Un addensante nella preparazione di marmellate pectina; Frutto per marmellate ; Un recipiente per marmellate ; Cerca nelle Definizioni