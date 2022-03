Frutto che si concia in salamoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto che si concia in salamoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLIVA

Significato/Curiosita : Frutto che si concia in salamoia

Alla tradizione, è l'oliva in salamoia. si tratta di olive verdi tenere ascolane che, dopo la raccolta, sono messe in salamoia con acqua, sale ed erbe selvatiche...

Significati, vedi oliva (disambigua). disambiguazione – "olive" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi olive (disambigua). l'oliva è il frutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

