Il fiume che scorre a Kiev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume che scorre a Kiev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DNEPR

Significato/Curiosita : Il fiume che scorre a kiev

Slavutyc è un'enclave appartenente all'oblast' di kiev. la provincia è approssimativamente divisa in due dal fiume dnepr. altri fiumi importanti sono tutti affluenti...

Stai cercando altri significati, vedi dnepr (disambigua). il nipro o dnepr (in russo: , traslitterato: dnepr; in ucraino: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con fiume; scorre; kiev; Il fiume in cui Alessandro Magno rischiò di morire; fiume francese che bagna la valle Moriana; fiume dell America del Sud; Il fiume nel quale precipitò Fetonte; scorre in Baviera; scorre in Svizzera; Trascorre sempre fra sett. e nov; scorre sulla cima del Purgatorio dantesco; Il fume di kiev ; In fondo a kiev ; Si parla a kiev ; Titolato undici di kiev ; Cerca nelle Definizioni