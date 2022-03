Se è fissa turba la mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è fissa turba la mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Se e fissa turba la mente

Atti dell'opera francese) collegati da un'idea fissa (idée fixe), un pensiero musicale che nella mente del protagonista si associa sempre alla donna amata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi idea (disambigua). idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Un principe con il turba nte; Facili a turba rsi; La si combatte disturba ndo i radar del nemico; Disturba ta, infastidita; Assolutamente esagerata... come certe lodi; Fatto espressamente ; Un arma per prendere sottilmente in giro; La si porta periodicamente a fare il tagliando;