Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TAMPONARE

Significato/Curiosita : Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido

Delle turbine; la catastrofe provocò immediatamente la rottura dei condotti di acqua bollente e vapore, con conseguente fuoriuscita di liquidi e gas ustionanti...

Questa volta franco non ebbe bisogno di ricorrere ai rinforzi del nord per tamponare l'avanzata repubblicana, così mentre il 26 agosto santander cadeva con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con fermare; qualche; modo; fuoriuscita; liquido; fermare ... il colpevole; Azioni per fermare il portatore di palla nel rugby; Confermare , omologare; Si intima per fermare ; Indica qualche volta; Dopo qualche tempo che è in acqua si ritira; Un gioco con le schedine di qualche anno fa; qualche ... in inglese; Dare in escandescenze per dolore o rabbia modo di dire; Il tal modo ; Violente in modo bestiale; Ammiccare modo di dire; fuoriuscita viscerale; Arresta la fuoriuscita di sangue; Diffusione, fuoriuscita ; Becco di fuoriuscita di un apparecchio a gas; Un liquido volatile; Mettere in un liquido ; Cibo... liquido per il bestiame; liquido come l acetone;