È famosa per il marmo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CARRARA

Significato/Curiosita : E famosa per il marmo

il david è una scultura realizzata in marmo (altezza 520 cm incluso il basamento di 108 cm) da michelangelo buonarroti, databile tra il 1501 e l'inizio...

Significati, vedi carrara (disambigua). carrara (carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 60 497 abitanti della provincia di massa-carrara in toscana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

