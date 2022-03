Esclusivi come certi privilegi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esclusivi come certi privilegi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ELITARI

Significato/Curiosita : Esclusivi come certi privilegi

Rendono per certi aspetti simile a uno stato federale, per altri a una confederazione di stati, ragion per cui è spesso indicata in dottrina come organizzazione...

Coalizzate dallo stoicismo e dal cristianesimo, seppure con un'attitudine meno elitaria. nel iii secolo, al termine della dinastia dei severi (193-235), iniziò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con esclusivi; come; certi; privilegi; Uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles; Può essere all'ingresso nei locali più esclusivi ; I cantanti come Pavarotti; Saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; È usato come vermicida e conservante; Un campionato automobilistico conosciuto anche come Formula Indy; Il rifugio di certi giochi infantili; certi politici detengono quelle del potere; Quello armonico è un gruppo di concerti di Vivaldi; Appestava certi locali; _ sanctorum: luogo riservato a pochi privilegi ati; L insieme di privilegi di cui godono certi diplomatici; privilegi ata classe sociale; privilegi a parenti e amici; Cerca nelle Definizioni