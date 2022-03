Esce in volo all imbrunire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esce in volo all imbrunire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PIPISTRELLO

Significato/Curiosita : Esce in volo all imbrunire

Aristotele e contiene alcune ballate come e ti vengo a cercare e secondo imbrunire, che fondono la canzone d'amore tradizionale a tematiche prettamente esistenziali...

State registrate velocità variabili tra i 16 km/h nel pipistrello nano e i 165 km/h nel pipistrello dalla coda libera messicano, la più alta mai registrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con esce; volo; imbrunire; Dare in escandesce nze per dolore o rabbia modo di dire; Chi lo pratica, riesce ad affinare lo spirito; Più si abbassa e meno si riesce a vedere; Cresce nell attesa; Il gioco da tavolo che simula guerre; Vi si prenota un tavolo ; È niente al tavolo verde; Nel tavolo ; Cala all imbrunire ; Cala all'imbrunire ; Cerca nelle Definizioni