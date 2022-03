Ellen. nella serie Dallas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ellen. nella serie Dallas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ellen. nella serie dallas

dallas è una soap opera statunitense prodotta dalla cbs dal 1978 al 1991. in italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su rai uno...

sue – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di sturgeon bay (wisconsin) (stati uniti) sportello unico per l'edilizia – servizio, previsto dall'ordinamento...