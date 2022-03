Il dolore in termini medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolore in termini medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALGIA

Significato/Curiosita : Il dolore in termini medici

il dolore può essere considerato una sottocategoria di sensazioni somatiche associate a danno in atto o potenziale o espresse in termini di danno. si tratta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dolore (disambigua). il dolore rappresenta il mezzo con cui l'organismo segnala un danno tissutale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

