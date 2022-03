Dipinse il Giudizio Universale, in Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse il Giudizio Universale, in Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MICHELANGELO

Significato/Curiosita : Dipinse il giudizio universale, in vaticano

il giudizio universale è un affresco di michelangelo buonarroti, realizzato tra il 1536 e il 1541 su commissione di papa clemente vii per decorare la parete...

Disambiguazione – se stai cercando lo scrittore, vedi michelangelo buonarroti il giovane. disambiguazione – "michelangelo" e "buonarroti" rimandano qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

