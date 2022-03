Si dice di un torneo sportivo non closed - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un torneo sportivo non closed. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Si dice di un torneo sportivo non closed

Internazionale proprio allo scopo di entrare come unico sport olimpico con più eventi), karate sportivo, arrampicata sportiva, surf e skateboarding, che è...

open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di shaznay... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

