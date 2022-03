Custodia per gli occhiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodia per gli occhiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASTUCCIO

Significato/Curiosita : Custodia per gli occhiali

L'aviator è stato il primo modello di occhiali ad essere prodotto dalla bausch & lomb. è costituito da una montatura in acciaio con astine laterali che...

Un astuccio è un oggetto atto a contenere uno o più oggetti portatili di frequente utilizzo, ad esempio gli occhiali o le penne. un astuccio per penne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

