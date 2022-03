Crozza la fa di molti personaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crozza la fa di molti personaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : IMITAZIONE

Significato/Curiosita : Crozza la fa di molti personaggi

Condotto da giulia innocenzi, e crozza nel paese delle meraviglie con maurizio crozza al venerdì, confermati anche la gabbia di gianluigi paragone che si sposta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi imitazione (disambigua). l'imitazione (dalla parola latina imitatio -onis , che discende a sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con crozza; molti; personaggi; Il Vittorio imitato da crozza ; Un... numero di crozza ; Iniziali di crozza ; Il Feltri imitato da crozza ; Ha per soci molti alpinisti; Per molti è come papà; molti fatti lasciano quello che trovano; È mèta di molti bagnanti romani; Il personaggi o disneyano che conduce una fattoria; personaggi delle fiabe; La Alena ex modella e personaggi o del jet set; La Lescaut personaggi o di un opera di Puccini; Cerca nelle Definizioni