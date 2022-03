Un crostaceo simile all aragosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un crostaceo simile all aragosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTICE

L'aragosta (palinurus elephas fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune,...

Viventi: homarus gammarus (linnaeus, 1758) - astice europeo homarus americanus h. milne edwards, 1837 - astice americano i confini tra il genere homarus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con crostaceo; simile; aragosta; Il crostaceo detto anche l eremita; Un crostaceo dalle potenti chele; crostaceo prelibato; crostaceo di fondale simile al granchio; Un cane inglese da ferma simile al bracco; Uccello simile al corvo; Un liquore messicano simile alla tequila; Uno strumento simile al clarinetto; La testa... dell aragosta ; Un alternativa all aragosta ; La testa dell aragosta ; Lo è sia il granchio che l’aragosta ; Cerca nelle Definizioni