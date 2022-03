I cric degli autisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cric degli autisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MARTINETTI

Significato/Curiosita : I cric degli autisti

Vettura, il guidatore si rende conto che la fuggitiva è lì. armata di un cric trovato nel bagagliaio, jessica balza dal sedile posteriore e lo attacca...

Cattolica) ma che, per scelta di martinetti, non era tra i relatori; dall'altro lato la partecipazione, fortemente voluta da martinetti, di ernesto buonaiuti, scomunicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

