Così qualcuno chiama la matita - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LAPIS

"amico di matita", parodia dell'istituto americano dell'"amico di penna" ("pencil pal" nella versione originale, ridotto ad amico di "matita" anziché di...

Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere. la matita comune è solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

