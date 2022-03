Così è il pelo del boxer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il pelo del boxer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RASO

Significato/Curiosita : Cosi e il pelo del boxer

Importante del pelo del barbone è che esso non ha il sottopelo, come la maggior parte degli altri cani, e perciò non presenta periodi di muta: il pelo non cade...

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

