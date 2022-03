Consiglia il contribuente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consiglia il contribuente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FISCALISTA

Significato/Curiosita : Consiglia il contribuente

Del contribuente o statuto del contribuente indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei...

Estimativo. se competente anche nel campo di natura fiscale è detto geometra fiscalista. nel 1929, la situazione economica dell'italia era ben diversa da quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con consiglia; contribuente; È consiglia bile non metterne molta al fuoco; Un frutto consiglia to contro il... medico; Si consiglia ai deboli; Lo sport consiglia to a chi è meglio che lasci perdere; Un per mille del contribuente ; Un modo... di fare il contribuente ; Paga per il contribuente ; Colpisce il contribuente ; Cerca nelle Definizioni