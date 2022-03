Consente di rivedere l azione di gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di rivedere l azione di gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REPLAY

Significato/Curiosita : Consente di rivedere l azione di gioco

Regole del gioco del calcio. l'assistente arbitrale, comunemente noto con i nomi storici di guardalinee, guardialinee o segnalinee, è un ufficiale di gara che...

replay – marchio di abbigliamento dell'azienda fashion box replay – penna cancellabile replay – ripetizione di un incontro sportivo terminato in parità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con consente; rivedere; azione; gioco; consente di controllare la velocità massima; consente di prelevare denaro con una tessera; consente al pescatore di fare uso di più lenze; Un app che consente affollate riunioni a distanza; Un verbo come rivedere ; __Play: per rivedere programmi TV; Play: per rivedere programmi TV; I verbi come rivedere ; Un esclamazione autoritaria; Incalzante azione di attacco nel calcio; Sensazione olfattiva; La sua dilatazione è detta varice; Il gioco da tavolo che simula guerre; La Q nelle carte da gioco ; Il gioco con i pedoni e i cavalli; Un gioco da bambini; Cerca nelle Definizioni