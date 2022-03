Le connessioni alle reti telefoniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le connessioni alle reti telefoniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLACCI

Una rete telefonica è una rete per telecomunicazioni adibita al servizio di telefonia. in particolare le reti telefoniche moderne realizzano prevalentemente...

Dell’età della controriforma.» leone allacci nacque a chio nel 1586 da nicola allatios (t, in ital. allacci o allaccio, o allazio), fece i primi studi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

