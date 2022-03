Colpo d arma da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpo d arma da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPARO

Significato/Curiosita : Colpo d arma da fuoco

Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in ebsione da una carica di lancio o scoppio...

La polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo (s), carbonio (c) e nitrato di potassio (salnitro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

