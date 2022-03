Colonna di sostegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colonna di sostegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILASTRO

Significato/Curiosita : Colonna di sostegno

La colonna vertebrale è il principale sostegno del corpo umano e dei vertebrati. la colonna vertebrale è composta da 33 o raramente da 34 vertebre ed è...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pilastro (disambigua). disambiguazione – "pilastri" rimanda qui. se stai cercando la località italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con colonna; sostegno; L asceta che visse in cima a una colonna ; I nervi a una estremità della colonna vertebrale; Celebre brano dei Doors nella colonna sonora del film Apocalypse Now; È rinomato quello di colonna ta; Elementi di sostegno di un edificio; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; sostegno , fondamento; sostegno per gli arti infortunati; Cerca nelle Definizioni