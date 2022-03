Coglie chi si sente mancare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coglie chi si sente mancare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALORE

Significato/Curiosita : Coglie chi si sente mancare

Una malattia (o patologia) è una condizione anormale di un organismo vivente, causata da alterazioni organiche o funzionali. la patologia è la disciplina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con coglie; sente; mancare; Chi la fa raccoglie ; Si recidono coglie ndo i fiori; Accoglie re nella mente; S infrangono con mille spruzzi sulle scoglie re; Lo stato d animo di chi si sente rapito; Consente di controllare la velocità massima; Uno se la fa in base a quel che sente ; Conciso e sente nzioso; Perderlo è mancare un occasione; Dovrebbe mancare a Eva e Adamo; Ingrediente che non deve mancare nello strudel; Non devono mancare nelle sale d attesa; Cerca nelle Definizioni