La città lombarda divisa in Bassa e Alta - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

La citta lombarda divisa in bassa e alta

Di bergamo è suddiviso in due parti distinte, la «città bassa» e la «città alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza...

bergamo (ipa: ['bɛrgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bɛrgɛm], in dialetto bergamasco...

