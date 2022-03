La città inglese in cui si tifa per lo United - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città inglese in cui si tifa per lo United. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MANCHESTER

Significato/Curiosita : La citta inglese in cui si tifa per lo united

Il west ham united football club, meglio noto come west ham united, o più semplicemente come west ham, è una società calcistica inglese con sede nel distretto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manchester (disambigua). manchester (afi: /'manester/; in inglese ['mantst], in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con città; inglese; tifa; united; Bella e grande città nel centro della Spagna; Antica città siciliana; Una storica città romena; città dellEtiopia; Van der _ Generatori storico gruppo rock inglese ; Il gruppo inglese dei Gallagher; Il primo numero inglese ; John, filosofo inglese empirista del 600; Vi si tifa Spal; tifa per un undici bianco azzurro; La città in cui tutti tifa no per l Atalanta; La città che tifa Bayern; La città con gli undici united e City; Città inglese dell'undici united ; Sono united nell'ONU ing; united States; Cerca nelle Definizioni