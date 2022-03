C è chi perde quello della ragione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi perde quello della ragione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUME

Significato/Curiosita : C e chi perde quello della ragione

ragione e sentimento (disambigua). ragione e sentimento (titolo originale: sense and sensibility) è un romanzo scritto da jane austen fra il 1795 e il...

Appunto "cavo", come ad esempio l'intestino (lume intestinale), lo stomaco (lume gastrico) o i vasi sanguigni (lume vascolare). per estensione il termine viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

