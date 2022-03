Centro invernale in provincia di Pistoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro invernale in provincia di Pistoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABETONE

Significato/Curiosita : Centro invernale in provincia di pistoia

pistoia (disambigua). pistoia (pronuncia: [pi'stoja], ascolta[·info]) è un comune italiano di 90 315 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in toscana...

Significati, vedi abetone (disambigua). abetone (già boscolungo-serrabassa) comunemente detta l'abetone, è una frazione del comune sparso di abetone cutigliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

