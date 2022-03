È centralizzata in molti condomini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È centralizzata in molti condomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANTENNA

Significato/Curiosita : E centralizzata in molti condomini

Spesa per gli altri condomini". il condomino che si distacca è comunque tenuto al concorso alle spese di manutenzione straordinaria e di messa a norma....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi antenna (disambigua). un'antenna, nelle telecomunicazioni, è un dispositivo elettrico atto a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con centralizzata; molti; condomini; Opera in molti volumi; molti vennero dichiarati inutili; Crozza la fa di molti personaggi; Ha per soci molti alpinisti; I nuclei del condomini o; A quella di condomini o si discutono i problemi; Ci sono quelle legislative... e di condomini o; Può essere sindacale, costituente, condomini ale..; Cerca nelle Definizioni