In carro e in treno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In carro e in treno.

Soluzione 2 lettere : RO

Significato/Curiosita : In carro e in treno

Il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. i carri armati tradizionalmente...

Grecia ro – isola del dodecaneso italia ro – frazione del comune di montichiari, in provincia di brescia ro – frazione del comune di riva del po, in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

