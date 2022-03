Cappelli: cultivar di grano duro autunnale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cappelli: cultivar di grano duro autunnale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SENATORE

Significato/Curiosita : Cappelli: cultivar di grano duro autunnale

La senatore cappelli, o semplicemente cappelli, è una cultivar di grano duro autunnale ottenuta dal genetista nazareno strampelli - agli inizi del xx secolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con cappelli; cultivar; grano; duro; autunnale; Tessuto per cappelli ; La reticella dei cappelli ni di una volta; La trombetta, il cappelli no e i coriandoli di certe feste; Pende dal cappelli no; Un noto cultivar di peperoncino messicano; È adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano ; Si sgrano cchiano... in bicchieroni di carta; Infiorescenza del grano ; Lavora macinando il grano ; È duro per antonomasia; Un legno duro , leggero e resistentissimo; L angolo... duro di comprendonio; Un dolce molto duro ; Un mese autunnale ; Frutto autunnale ; La tipica festa autunnale di Monaco di Baviera; Pianta autunnale dai fiori spesso rosati; Cerca nelle Definizioni