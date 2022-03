I capostipiti che danno il nome alla famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capostipiti che danno il nome alla famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EPONIMI

Significato/Curiosita : I capostipiti che danno il nome alla famiglia

Alcune fonti farebbero risalire la famiglia salviati a un capostipite di nome gottifredo vissuto nel xii secolo, ma il primo personaggio accertato storicamente...

Che viene appunto chiamato "eponimo". l'uso è documentato in assiria sia da xx secoli prima di cristo e le liste degli eponimi registrate su tavolette d'argilla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

