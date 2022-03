Un capolavoro di Botticelli ritrae quella di Venere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un capolavoro di Botticelli ritrae quella di Venere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NASCITA

Significato/Curiosita : Un capolavoro di botticelli ritrae quella di venere

un capolavoro della scultura mondiale, è uno degli emblemi del rinascimento nonché simbolo di firenze e dell'italia all'estero. l'opera, che ritrae l'eroe...

La nascita è il momento dell'entrata in vita di un essere. generalmente è considerata nascita il momento in cui un essere vivente emerge dal corpo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con capolavoro; botticelli; ritrae; quella; venere; Un capolavoro di Michelangelo agli Uffizi; II capolavoro di Caravaggio all Ambrosiana di Milano; Un capolavoro latino; Il capolavoro di Ludovico Ariosto; Un dipinto di botticelli ; Con il centauro in un dipinto di Sandro botticelli ; Un dipinto a tempera di botticelli datato 1470; Vi si può ammirare la Venere di Sandro botticelli ; Pittori che a inizio Ottocento ritrae vano soggetti esotici; Il pittore le ritrae morte; Fiori che van Gogh ritrae va; ritrae tante persone riunite: foto di __; È alta quella dei giocatori di basket; quella americana si mastica; quella d opera aumenta il costo della fattura; C è quella arbitrale; La Anaïs de Il delta di venere ; Vi era la più famosa venere di Prassitele; Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, venere e Mercurio; Piante come il capelvenere ;