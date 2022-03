Capitolò dopo 10 anni di assedio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitolò dopo 10 anni di assedio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TROIA

Significato/Curiosita : Capitolo dopo 10 anni di assedio

Degli anni di piombo, su l’huffington post, 13 dicembre 2017. url consultato il 27 febbraio 2019. ^ anni di piombo i testimoni dell'italia sotto assedio, su...

Altri significati, vedi troia (disambigua). coordinate: 39°57'27n 26°14'20e / 39.9575°n 26.238889°e39.9575; 26.238889 troia o ilio (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con capitolò; dopo; anni; assedio; capitolò a Waterloo; Si dice dopo aver fatto il segno della Croce; Si indossano dopo la doccia; Si allenta dopo un chiarimento; dopo mi fa; Giovanni __: il pittore de Alla stanga; Scrisse la tragedia Britanni co; Helen, attrice britanni ca; Il Billy cantante britanni co di Rebel Yell; Un azione per rompere l assedio ; Un Aiace tra gli eroi all assedio di Troia; Due eroi greci all assedio di Troia; Il capo dei locresi all'assedio di Troia; Cerca nelle Definizioni