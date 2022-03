Bombardiere per alte quote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bombardiere per alte quote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : STRATO FORTEZZA

Significato/Curiosita : Bombardiere per alte quote

Bomber (hapb, "bombardiere da penetrazione ad alta quota"); venne inizialmente identificato come advanced technology bomber (atb, "bombardiere tecnologicamente...

Disambiguazione – se stai cercando la fortezza omonima di villasimius, vedi fortezza vecchia (villasimius). la fortezza vecchia è una fortificazione che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

