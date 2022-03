Bella e grande città nel centro della Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella e grande città nel centro della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Significato/Curiosita : Bella e grande citta nel centro della spagna

è una città situata nel centro-sud della spagna, appartenuta all'antico regno di castiglia che aveva come capitale la città di burgos. attualmente è capoluogo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toledo (disambigua). toledo (84 873 abitanti, toledani, in spagnolo toledanos) è una città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

