La battuta del pallavolista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La battuta del pallavolista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La battuta del pallavolista

Centrale dopo la battuta, seguita da cambio palla, per poi rientrare in panchina non appena il compagno deve andare in posto quattro (battuta a proprio favore)...

Può essere un servizio (ad esempio: servizio di riscossione crediti per conto di un ente della pubblica amministrazione). il servizio non è altro che...